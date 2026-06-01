一瞬、ヒヤリとさせられた。日本代表は５月31日、北中米ワールドカップ前最後の対外試合でアイスランド代表と対戦。苦戦を強いられながらも87分に途中出場の小川航基が決めたヘッド弾で、１−０の勝利を飾った。２月に左足甲の怪我で手術をし、約３か月半ぶりの実戦だった遠藤航はボランチで先発出場。前半の45分のみプレーした。ただ、それは想定外の交代だったようだ。試合後の取材でこう明かしている。「本当はもうちょっ