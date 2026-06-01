NHKは1日、今年2月に大雪の影響で中止となった鳥取県米子市での「NHKのど自慢」を6月27日午前9時20分から再放送すると発表した。「NHKのど自慢」では、実施に至らなかった場合の振替公演を行わないことを募集段階から伝えているが、今回は前日に行われた予選会を通じて本選出場者が決まった後での中止という例外的な状況だった。そのため5月に米子市公会堂で本選の様子を収録。その模様が6月27日に放送されることが決定し、