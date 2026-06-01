ソフトバンクグループはフランスでAIのデータセンターを建設する計画を発表しました。投資額は最大で14兆円を見込んでいて孫会長兼社長は「AI革命はまだ始まったばかりで、積極的に投資しなければならない」と強調しました。SBG孫社長：ヨーロッパは2番目に大きな市場で、拡大していく重要な地域だ。ソフトバンクグループはフランスで5ギガワット規模のAI向けデータセンターを開発、運営する計画で、投資額は最大で750億ユーロ＝日