[5.31 キリンチャレンジ杯 日本 1-0 アイスランド 国立]長身選手が並ぶ北欧勢の堅守に「レーンをまたぐ」試みで挑んだ。日本代表MF久保建英(ソシエダ)はキリンチャレンジカップ・アイスランド戦に3-4-2-1の右シャドーで先発出場。これまでは右サイドでの連係からチャンスメイクを担っていたが、この日は前半から左サイドまで流れるシーンを何度も作り、惜しいチャンスにつなげていた。久保によるとこの日のポジショニングは、