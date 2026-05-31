AGEsの蓄積は、揚げ物の摂取量だけで決まるわけではありません。睡眠不足や慢性的なストレス、運動不足、喫煙といった生活習慣も、体内での糖化反応を促進させる要因として挙げられています。食事と生活習慣がどのように影響し合うのかを理解することが、AGEsへの対策を考えるうえで重要な視点となります。 監修医師：井筒 琢磨（医師）江戸川病院所属。専門領域分類は内科（糖尿病内科、腎臓内科） 2014年 宮城県仙台市立病