アメリカとイランが暫定合意したとされる覚書について、トランプ大統領が核問題などに関する項目の修正を求めたとアメリカのメディアが報じました。アメリカのニュースサイト・アクシオスは5月30日、当局者の話として、アメリカとイランの停戦を60日間延長したうえで核問題を協議するとしたイランとの覚書について、トランプ大統領が複数の修正を求めたと報じました。トランプ氏はイランが保有する高濃縮ウランについて、アメリカ