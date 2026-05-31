私はハルミ。人生を捧げてきた国民的アイドル「エターナル」の解散ライブ。当選の歓喜は、いとこのマドカの結婚式と重なっている事実で凍りつきました。20年ものあいだ、私を支えてくれた彼らの最後をこの目で見届けたい。だけど冠婚葬祭を優先すべきという母の正論も痛いほどわかります。親戚中の期待と推しへの愛で板挟みになってしまいました。大切なマドカの門出を欠席したいと願う自分は、あまりに身勝手なのでしょうか。心が