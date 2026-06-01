「a-Shell」は、iPhoneやiPad上でUnix系のターミナル環境を利用できる無料アプリです。スマートフォンやタブレットでどのようにターミナルを使えるのか、実際にインストールして試してみました。a-Shell App - App Storehttps://apps.apple.com/jp/app/a-shell/id1473805438App Storeのa-Shellのページを開き、「入手」をタップしてアプリをインストールします。インストールできたら「開く」をタップ。ターミナルが起動しました。