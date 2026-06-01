アイドルグループ「」が2026年5月31日にラストライブを終え、26年半の歴史に幕を閉じた。レコード会社「Storm Labels」（ストームレーベルズ）の公式サイトからは、メンバーのプロフィールページが削除された。これに、ファンからは悲しみの声が寄せられている。メディア出演情報、公演情報のリンクも削除の音楽・映像ソフトなどを手掛けるストームレーベルズの公式サイト内のの紹介ページには、5月31日まではメンバー5人の