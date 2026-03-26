年齢とともに体型や肌、髪の質感が変化し、今までのコーデがどことなく古く見えてしまうことも。そんな印象を払拭するには、今の自分に合わせて着こなしをアップデートすることが必要です。今回は【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】のスタッフkanaさんのスタイリングをお手本に、真似するだけで今っぽく見える大人コーデをご紹介します。 大人バランスで着こなすオーバーサイズシャツ