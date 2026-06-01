イスラエルの空爆で破壊された建物＝5月31日、レバノン南部ティール（AP＝共同）【カイロ共同】イスラエル軍とレバノンの親イラン民兵組織ヒズボラの交戦が再開してから2日で3カ月。4月に停戦合意が発効したが、イスラエル軍は攻撃を続け、レバノン南部で侵攻を拡大している。レバノン保健省によると、交戦再開後の死者は3400人以上で、負傷者は1万人を超えた。経済的な打撃も深刻化している。イスラエルのカッツ国防相は5月31