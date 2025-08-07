【駿河屋”大”決算セール】 8月8日12時～11日 実施予定 駿河屋は「駿河屋”大”決算セール」を8月8日12時から11日まで実施する。 今回のセールでは8月8日12時、14時、16時から各24時間、タイムセールを行なう。9日、10日にも同様のセールを実施する。また、対象ジャンルをまとめて買った場合の割引や送料、代引き手数料の無料キャンペーンも実施