《このたび、谷口賢志と平野綾は、離婚届を提出し、離婚いたしましたことをご報告申し上げます》8月5日にXを通じて、こう報告したのは人気アニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』の涼宮ハルヒ役で知られる声優・平野綾（37）。昨年1月3日に俳優・谷口賢志（47）と連名で結婚を発表したばかりだったが、1年7カ月で結婚生活に終止符が打たれた。谷口も同日に更新したXで、離婚届を同日付けで提出したことを明かし、《これまでの経緯に際し、一部