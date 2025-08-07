チャンネル登録者数21万超のYouTuber「青ヶ島ちゃんねる」が、2025年8月2日にYouTubeを更新。運営する佐々木加絵さん（41）が結婚したことを発表した。「奇跡だと思いますよ」佐々木さんは 、伊豆諸島の青ヶ島生まれ、青ヶ島育ち。高校進学と同時に島を離れた。2019年に帰郷し、ブログやSNSで島の情報の発信や、移住体験ツアーなどの活動を行っているという。そんな佐々木さんに「そろそろ結婚したら？」「青ヶ島のためにも子供産