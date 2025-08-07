再構築の道を選んだものの、一度負った心の傷は深く、そう簡単に癒えるものではない。夫・健太の裏切りは、美咲の心に毎日フラッシュバックとして蘇り、苦しめ続けた。過去にも健太の嘘に苦しめられてきた美咲は、夫の「変わり様」を信じきれず、その真意を確かめるため、ある大胆な行動に出る。それは、健太の誠実さを試す、危険な「ハニートラップ」だった。『夫を信じきれない妻が仕掛けたハニートラップ』第2話。