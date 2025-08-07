癒えぬ傷と、夫への疑念、追い詰められた妻が禁断の行動に｜妻が仕掛けたハニートラップ【ママリ】

再構築の道を選んだものの、一度負った心の傷は深く、そう簡単に癒えるものではない。夫・健太の裏切りは、美咲の心に毎日フラッシュバックとして蘇り、苦しめ続けた。過去にも健太の嘘に苦しめられてきた美咲は、夫の「変わり様」を信じきれず、その真意を確かめるため、ある大胆な行動に出る。それは、健太の誠実さを試す、危険な「ハニートラップ」だった。『夫を信じきれない妻が仕掛けたハニートラップ』第2話。

夫との再構築を選んだ美咲ですが、当然ながら夫をすぐに信頼することはできずにいました。

癒えぬ心の傷とフラッシュバック

夫・健太の謝罪と変化を信じ、夫婦関係の再構築を選んだ主人公の美咲。しかし、一度深く傷つけられた心は、そう簡単に癒えるものではなかった。健太の不倫という事実は、美咲の心に深い傷として刻み込まれ、毎日、その記憶がフラッシュバックのように蘇る。健太の優しい言葉も、楽しかったはずの家族の思い出も、全てが裏切りのフィルターを通して見えてしまう。その苦痛は、言葉では言い表せないほど辛いものだった。



それでも美咲は、家族のために、そして何よりも自分自身のために、この苦しみに耐え、前を向こうと努めていた。健太が以前よりも家庭的になり、彼女に対して誠実であろうと努めている姿を見るたびに、わずかな希望も抱いたことだろう。しかし、心の奥底には、拭いきれない疑念が常に燻っていた。

繰り返された嘘と、新たな誓い

実は、健太は今回の不倫以前にも、度々美咲を裏切るような行動をとっていた。たとえばお金の使い込み、嘘をついて出かけたパチンコ、そして女性関係。だからこそ今回の不倫発覚後、再構築を決意した美咲は健太に対し「今後一切の隠し事をしない」「過去の過ちを繰り返さない」この 2点を強く求めた。



美咲は、この誓いが、壊れかけた夫婦関係を繋ぎ止める最後の希望だと信じるしかなかった。健太の言葉を信じ、再び歩み始めることを決意した美咲だが、心の奥底には、いつかまた裏切られるのではないかという不安が常に付きまとっていた。

夫の真意を試すハニートラップ

健太が以前とは見違えるほど家庭的になり、美咲自身も少し落ち着きを取り戻し始めていた。しかし、心の奥底に燻る疑念は、完全に消えることはなかった。健太の「反省」は、本当に本物なのだろうか？ 過去に何度も嘘をついてきた夫だけに、その疑念を完全に払拭することはできなかったのだ。



そんなある日、美咲は健太の真意を確かめるため、ある大胆な行動に出ることを決意した。それは、SNSを使った「ハニートラップ」だった。偽のアカウントを作成し、健太に接触を試みるのだ。



もし健太が本当に反省し、家族を大切に思っているのであれば、誘惑に乗るはずがない。そう信じたい気持ちと、もし誘惑に乗ってしまったらどうしようという恐怖が入り混じる中、美咲は罠を仕掛けたることを決意した。



「お願いだから、女の誘いに乗らないで」



そんな気持ちでハニートラップを仕掛けた美咲。不安を払しょくするには、その行動しかないように感じていたのだった。

あとがき：リセットはできない…再構築の難しさ

再構築を選んだからといって、すべてがリセットされるわけではありません。夫としては気持ちを新たにという、気持ちの切り替えができたとしても、傷つけられた方はそんな簡単にはいかないもの。少しでも気になることがあれば「また浮気しているのではないか」「また裏切られるのではないか」と疑ってしまいがちになるのも当然でしょう。



今後一切の隠し事をしないという健太との約束を交わしたものの、美咲は完全に信じられるものでは到底ありませんでした。追い詰められた彼女は夫の真意を確かめるため、健太にハニートラップを仕掛けてしまう状況に。夫婦で再構築を選んだ以上、夫も信頼を取り戻すための覚悟が必要なのかもしれませんね。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）