リヴァプールはプレシーズンのテストマッチでアスレティック・ビルバオと対戦。3-2と勝利した。日本代表MF遠藤航はこの試合にセンターバックとして先発。イブラヒマ・コナテとコンビを組んだ。アルネ・スロット監督は、昨季もいくつかの試合で遠藤をCBとして起用していた。新シーズンのスタートにあたってリヴァプールではCBの頭数不足が懸念されているところだ。コナテとフィルジル・ファン・ダイクのほかは怪我がちなジョー・ゴ