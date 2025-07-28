幻冬舎の編集者で実業家の箕輪厚介氏との不倫スキャンダルが波紋を広げている旅行系YouTuberの「いけちゃん」が2025年7月27日、自身のYouTubeチャンネルに謝罪動画を公開した。「応援してきて良かったと思ってくださっていた方に申し訳ない」箕輪氏といけちゃんをめぐっては、「Smart FLASH」が26日に不倫疑惑を報じた。仲むつまじい様子で夜の街を歩くツーショット写真が掲載されたほか、いけちゃんが箕輪氏が妻子と暮らすマンシ