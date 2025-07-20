2025Ç¯7·î20ÆüÅê³«É¼¤Î»²±¡Áª¤Ç¡¢ÅìµþÁªµó¶è¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤¿»²À¯ÅÞ¿·¿Í¤Î¤µ¤ä»á¤¬ÅöÁª¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤¿¡£¤µ¤ä»á¤Ï¡¢NHK¤ÎÁªµóÈÖÁÈ¡Ö»²±¡Áª³«É¼Â®Êó2025¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ö»²À¯ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤¬10Ì¾°Ê¾åÃÂÀ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡°Æ¤Ê¤É¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢Îý¤Ã¤Æ¡¢Äó½Ð¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡Ö¡ØÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç´Ó¤¤¤¿¡×¤Þ¤º¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁÊ¤¨¤¬Í­¸¢¼Ô¤ËÆÏ¤¤¤¿·ë²Ì¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦NHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¼ÁÌä