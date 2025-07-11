7月9日、固い表情でファンを掻き分けながら東京・銀座に現れたのは、今大炎上中の韓国ボーイズグループ「ENHYPEN」のソンフンだ。彼の後ろには黒色のフードを深く被ったジェイクもいた。「彼らはアジア最大の旗艦店となる『ティファニー銀座』のオープニングイベントに参加するため、9日の午前に金浦空港から東京に来ました。女性誌『エル・ジャポン』の公式SNSでは、同イベントに現れた山田涼介と同ブランドのアクセサリーを身