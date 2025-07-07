LE SSERAFIM（ルセラフィム）のKIM CHAEWON（キム・チェウォン）が日本で撮影したダンス動画が公開され、ファンの大きな注目を集めている。 【動画】キュートなパジャマ姿＆スリッパで踊るチェウォン ■チェウォンが道のど真ん中で“パジャマコンサート” 「チェウォンに何が!?道のど真ん中で繰り広げられたパジャマコンサート」と題された動画は、チェウォンが道に立っている姿からスタート。チェウォ