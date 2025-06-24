¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥°¥ë¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥ª¥â¥¦¥Þ¤¤Å¹¡×¡ÊÃæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¬6·î24Æü¸á¸å7»þ¤«¤éÊüÁ÷¡£ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¥¬¥Ä¥ª¤È¥­¥Ï¥À¥Þ¥°¥í¤ò25ÀÚ¤ì»È¤Ã¤¿Ð§¤¬³Ú¤·¤á¤ë¹âÃÎ¸©ÅÚº´À¶¿å»Ô¤ÎµûÅ¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Æ±Å¹¤ÎÐ§¡ÖÉâµ¤¼ÔÐ§¡Ê¤Þ¤°¤í¡¦¤«¤Ä¤ª¤¿¤¿¤­¡Ë¡×¡Ê1600±ß¡Ë¤Ï¡¢ÏÎ¾Æ¤­¤·¤¿¸å¤ËÅ·Æü±ö¤ò¤Õ¤ê¤«¤±¤¿¥«¥Ä¥ª¤ÎÀÚ¤ê¿È¤È¡¢¥­¥Ï¥À¥Þ¥°¥í¤ÎÀÚ¤ê¿È¤ò»ÈÍÑ¡£¤½¤Î