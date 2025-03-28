¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¦¥§¥¢¡×¤Î¡Ö¥Ç¥Ë¥à¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤ò4·î1Æü¤Ë¡¢¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ë¥à¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¸ü¤ß¤ÈÈ©¿¨¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ë11.5¥ª¥ó¥¹¤ÎÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¡£¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÇÃåÍÑ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤òÉ³¤ÇÄ´À°²ÄÇ½¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥ï¥¤¥É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤ÏM¡¢L¡£²Á³Ê¤Ï2990±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1990Ç¯Âå¤Î¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò