【「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」第22話「We Need a Hero」】 放送開始日：3月8日24時～ 放送局：TOKYO MXほか 最速配信：Prime Video 毎週土曜24時30分～ アニメ「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」第22話「We Need a Hero」の先行カットとあらすじに加え、第2弾メインPVが公開された。第22話は3