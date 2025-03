【「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」第22話「We Need a Hero」】 放送開始日:3月8日24時~ 放送局:TOKYO MXほか 最速配信:Prime Video 毎週土曜24時30分~

アニメ「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」第22話「We Need a Hero」の先行カットとあらすじに加え、第2弾メインPVが公開された。第22話は3月8日24時より放送開始予定。

第22話からは「架南島レイド篇」が開幕。公開された第2弾メインPVでは、旬のこれまでの軌跡が映し出されている他、架南島レイドに向けて動き出すハンターたちの姿も描かれている。

第22話では、架南島レイドに向けてDFNと日本のS級ハンターたちによる親善試合が実施。そこに旬が介入し実力を示すものの、旬は目覚めたばかりの母を支えるためにレイドへの参加を断る。

先行カットではリューや向坂雫など、DFNと日本のS級ハンターの姿を確認できる。

【架南島レイド篇 開始】TVアニメ「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」 第2弾メインPV | 毎週土曜24:00より放送中

DFNとのS級ハンターたちの親善試合に介入した旬は、リューとの勝負で誰もが認めるほどの実力を示すが、目覚めたばかりの母を支えるために架南島レイドへの参加を断ることに決める。

旬不在のまま始まった第四次架南島レイドは、リューや最上たちの活躍で順調に進んでいるように見えたが―――。

