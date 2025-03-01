[3.1 J2Âè3Àá Ä¹ºê 1-0 ÈØÅÄ ¥Ô¡¼¥¹¥¿]J2¥ê¡¼¥°¤Ï1Æü¡¢Âè3Àá¤ò³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤·¡¢PEACE STADIUM Connected by SoftBank¤Ç¤ÏV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤È¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤¬ÂÐÀï¡£¾º³Ê¸õÊäÆ±»Î¤Î°ìÀï¤ÏÄ¹ºê¤¬1-0¤Î´°Éõ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¥Û¡¼¥à¤ÎÄ¹ºê¤Ï23Æü¤ÎÂè2Àá»³¸ýÀï(¢¤2-2)¤«¤éÀèÈ¯3¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢FW³ÞÌøÍã¡¢FWÁý»³Ä«ÍÛ¡¢MFÌ¾ÁÒ¹ª¤é¤òÀèÈ¯µ¯ÍÑ¡£°ìÊý¡¢³«Ëë2Ï¢¾¡¤È¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿ÈØÅÄ¤ÏÂè2ÀáÄ»À´Àï(¡û1-0)¤«¤éÀèÈ¯¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¯¡¢3»î¹çÏ¢Â³¤Ç