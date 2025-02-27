KCON JAPAN 2025 CJ ENM Japanの韓国本社であるCJ ENMは『KCON JAPAN 2025』（５月９日〜11日、幕張メッセ）のアーティストラインアップ第２弾を発表した。今回発表されたアーティストは、EVNNE、INI、IS:SUE、izna、QWER、TWSの計６組。昨年の「2024 MAMA AWARDS」で男性新人賞「BEST NEW MALE ARTIST」を受賞したTWSと「BEST BAND PERFORMANCE」を受賞したQWERから、デビュー以来シングル7作連続でオリコンチャー