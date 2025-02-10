女優の常盤貴子（52）が2月9日、『日曜日の初耳学』（TBS系）に出演し、“平成の連ドラ女王”と呼ばれる所以となった数々の名作の秘話やプライベートについて明かした。代表作である’95年放送の『愛していると言ってくれ』（TBS系）で共演した豊川悦司（62）のことを「特別な存在」「今も大好き」と回想。一方で、「たまに『ん？何この方？』って思う方いるじゃないですか」と、好みではないラブストーリーの相手役のことは「薄