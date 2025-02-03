ソフトバンクグループとOpenAIの合併会社「SB OpenAI Japan」 ソフトバンクグループは3日、OpenAIとの合弁会社「SB OpenAI Japan」の設立に向けて覚書締結したことを発表した。都内のイベントで、ソフトバンクグループの孫正義氏が明らかにした。 企業向けAIG（汎用人工知能）「Cristal」の開発、販売をする。 3日、調印を締結したサム・アルトマン氏と孫正義氏