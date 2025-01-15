俳優の木村拓哉（52歳）が、1月14日に放送されたラジオ番組「オールナイトニッポン MUSIC10」（ニッポン放送）に出演。連続ドラマ「あすなろ白書」（1993年／フジテレビ系）で共演して以来親交のある、女優・鈴木杏樹の魅力について語った。映画「グランメゾン・パリ」に出演している木村拓哉が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。火曜メインパーソナリティの鈴木杏樹とはドラマ「あすなろ白書」で共演して以来親交があり、鈴