この数年で大きな存在感を見せ始めたサウジアラビアリーグ。ワールドカップの開催も決定し、今後もその力を高めることは必至だ。これからも多くのスター選手が高額の給与を求めて移籍することが予想できる。今回は『Planet Football』から「2024年に最も市場価値が下がったサウジアラビアリーグの10選手」をご紹介する。10位：ヤニック・フェレイラ・カラスコクラブ：アル・シャバブ年齢：31歳下がった価値：1000万ユーロ（およそ1