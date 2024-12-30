庄内の海上では、３１日朝から夕方にかけて、西よりの強い風に注意・警戒してください。また、山形県では、３０日夜のはじめ頃から３１日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。 ［気象概況］低気圧が日本海にあって東へ進んでおり、３１日は急速に発達しながら北日本を通過する見込みです。このため、庄内の海上では、西よりの強い風が吹くでしょう。低気圧が予想以上に発達した場合は、警