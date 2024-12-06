わんちゃんの好きな運動と適した犬種 わんちゃんは本来は野生で生活していたものを人間と一緒に暮らしやすいように改良してきた動物たちです。 かわいがり愛でるための愛玩犬、猟犬として使役を与えられてきた犬種や牧羊犬として広い大地をずっと駆け回っていたような犬種など様々です。 犬種によって得意とする運動も異なり、無理のないような運動を選択してあげることも大切です。 お散歩 わんちゃんをお家に迎えると必ず