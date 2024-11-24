石川県の北陸電力志賀原子力発電所での重大事故を想定した県の原子力防災訓練が、氷見市などで行われています。訓練は、県や氷見市、北陸電力など60の関係機関が参加し、石川県志賀町で震度7の地震が発生し、志賀原発2号機から放射性物質が放出された事態を想定して行われています。能登半島地震を受けて、志賀原発から30キロ圏内の氷見市小久米地区では、自宅が全壊した場合に備え、住民たちが一時集合場所の公民館で屋内退避する