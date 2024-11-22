お笑いコンビ・EXITの兼近大樹（33歳）が、11月21日に放送されたニュース番組「ABEMA Prime」（ABEMA）に出演。20代ほど「職場の忘年会」参加意欲アリという調査結果に「30代や40代はどんな思いをするか知ってるからね（笑）」と笑った。番組はこの日、「今年の職場忘年会への参加意欲」に関する調査で、「参加したい派」は54.1％とおよそ半数にとどまったことを紹介。一方で、同じ内容をスタジオの20代〜30代の出演者に問うと、満