【ぷにるはかわいいスライムのゲームを“あのゲー”ムで作ってみたけれど、果たしてあなたはクリアできるのか？】 12月19日 配信予定 価格：1,212円 CEROレーティング：A（全年齢対象） プレイ人数：1人 小学館は、Nintendo Switch用ゲーム集「ぷにるはかわいいスライムのゲームを“