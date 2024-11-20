【「AKIRA」YouTube期間限定配信】 配信期間：11月30日21時～12月6日23時59分まで トムス・エンタテインメントは、同社60周年企画として近未来SFアニメーション「AKIRA」をYouTueにて11月30日21時より期間限定配信する。配信期間は12月6日23時59分まで。 本作は、原作者の大友克洋氏自らが監督・脚本を担当し、アニメーション制作を東京ムービー