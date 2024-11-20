KANAMI（BAND-MAID） ニューアルバム『Epic Narratives』が全世界で上位にチャートインするなど、世界的人気のガールズ・ハード・ロック・バンドBAND-MAID。ニューアルバムでは全曲の作曲も手がけているリード・ギタリストのKANAMI（Gt）が、現代のギターシーンを牽引するアメリカのギター・メーカーPRSより日本人初のシグネチャー・モデルを発売することが決定した。”PRS KANAMI Limited Edition”と名付けられた