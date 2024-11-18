プロ向け映像/音響機器の展示会「Inter BEE 2024」（国際放送機器展）が11月13日（水）～11月15日（金）にかけて幕張メッセで開催された。主催は電子情報技術産業協会（JEITA）。 後編では三脚、ストレージ、照明関連などのアイテムを紹介する。前編ではカメラ、レンズ、フィルターを取り上げている。なお12月13日までオンライン会場がオープンしている。 会場の様子 ワンアクションで脚が伸び