ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12● 台湾 1 − 3 侍ジャパン ○＜11月16日台湾・台北ドーム＞大会連覇を狙う野球日本代表・侍ジャパンは、オープニングラウンド負けなしの3連勝。グループBの単独首位に立ち、国際大会はこれで破竹の22連勝となった。侍ジャパン打線は初回、敵失と四球などで一死一、三塁とし、4番・森下（阪神）の右犠飛で先制。森下は今大会初戦から3試合連続打点となった。3回は二死三塁で3番・辰