»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢ÂæÏÑ¤È¤Î¡ÈÁ´¾¡ÂÐ·è¡ÉÀ©¤·BÁÈÃ±ÆÈ¼ó°Ì¡¡¹ñºÝÂç²ñÇËÃÝ¤Î22Ï¢¾¡¡¢ºÍÌÚ6²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê
¥é¥°¥¶¥¹ presents Âè3²óWBSC¥×¥ì¥ß¥¢12
¡ü ÂæÏÑ 1 ¡Ý 3 »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¡û
¡ã11·î16Æü¡¡ÂæÏÑ¡¦ÂæËÌ¥É¡¼¥à¡ä
¡¡Âç²ñÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÉé¤±¤Ê¤·¤Î3Ï¢¾¡¡£¥°¥ë¡¼¥×B¤ÎÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ï¤³¤ì¤ÇÇËÃÝ¤Î22Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÂÇÀþ¤Ï½é²ó¡¢Å¨¼º¤È»Íµå¤Ê¤É¤Ç°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤·¡¢4ÈÖ¡¦¿¹²¼¡Êºå¿À¡Ë¤Î±¦µ¾Èô¤ÇÀèÀ©¡£¿¹²¼¤Ïº£Âç²ñ½éÀï¤«¤é3»î¹çÏ¢Â³ÂÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3²ó¤ÏÆó»à»°ÎÝ¤Ç3ÈÖ¡¦Ã¤¸Ê¡Ê³ÚÅ·¡Ë¤¬¡¢º¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á2ÅÀÌÜ¡£4²ó¤Ïº£Âç²ñ½é¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿7ÈÖ¡¦¸»ÅÄ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤¬¡¢ÂåÉ½½é¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤ë±¦±Û¤¨¥½¥í¤òÊü¤Á3¡Ý0¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎºÍÌÚ¡Êºå¿À¡Ë¤Ï´°Á´¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎÃæ¡¢6²óÅÓÃæ3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£6²ó¤ËÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Õ¤·¤¿ÎëÌÚ¾¼¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤Ï¡¢ÂåÂÇ¤Î¥¸¥ê¥¸¥é¥ª¡¦¥´¥ó¥°¥¡¥ó¤òÍ·¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¸«»ö¤Ê²Ð¾Ã¤·¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡7²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿3ÈÖ¼ê¤ÎËÌ»³¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤Ï¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²ºÇ¾¯¼ºÅÀ¡£2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤ÏÍÞ¤¨¤ÎÂçÀª¡Êµð¿Í¡Ë¤¬2ÀïÏ¢Â³¥»¡¼¥Ö¤ÇÄù¤á¤¿¡£
¡ü ÂæÏÑ 1 ¡Ý 3 »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¡û
¡ã11·î16Æü¡¡ÂæÏÑ¡¦ÂæËÌ¥É¡¼¥à¡ä
¡¡Âç²ñÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÉé¤±¤Ê¤·¤Î3Ï¢¾¡¡£¥°¥ë¡¼¥×B¤ÎÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ï¤³¤ì¤ÇÇËÃÝ¤Î22Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÂÇÀþ¤Ï½é²ó¡¢Å¨¼º¤È»Íµå¤Ê¤É¤Ç°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤·¡¢4ÈÖ¡¦¿¹²¼¡Êºå¿À¡Ë¤Î±¦µ¾Èô¤ÇÀèÀ©¡£¿¹²¼¤Ïº£Âç²ñ½éÀï¤«¤é3»î¹çÏ¢Â³ÂÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎºÍÌÚ¡Êºå¿À¡Ë¤Ï´°Á´¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎÃæ¡¢6²óÅÓÃæ3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£6²ó¤ËÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Õ¤·¤¿ÎëÌÚ¾¼¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤Ï¡¢ÂåÂÇ¤Î¥¸¥ê¥¸¥é¥ª¡¦¥´¥ó¥°¥¡¥ó¤òÍ·¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¸«»ö¤Ê²Ð¾Ã¤·¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡7²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿3ÈÖ¼ê¤ÎËÌ»³¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤Ï¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²ºÇ¾¯¼ºÅÀ¡£2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤ÏÍÞ¤¨¤ÎÂçÀª¡Êµð¿Í¡Ë¤¬2ÀïÏ¢Â³¥»¡¼¥Ö¤ÇÄù¤á¤¿¡£