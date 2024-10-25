【龍が如く ～Beyond the Game～】 10月25日 配信 Amazonは、実写ドラマ「龍が如く ～Beyond the Game～」（英題：「Like a Dragon: Yakuza」）の配信を、Prime会員向けの映像配信サービス「Prime Video」にて本日10月25日より開始する。 本作は、ゲーム「龍が如く」シリーズを基に制作されたAmazon Originalドラマ。“堂島の龍”と