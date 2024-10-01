女優の伊藤沙莉（30歳）が、信用金庫の新イメージキャラクターに起用され、10月1日より新CM「信用金庫って、そうなんだ。“そもそも信用金庫って？”」篇、「信用金庫って、そうなんだ。“何でも相談できる信用金庫”」篇の放映を開始する。今回のCMは、男女問わずあらゆる世代からの好感度が高い伊藤が、イメージキャラクターとして初登場。「信用金庫って、そうなんだ。」というコンセプトのもと、“まだ信用金庫のことをよく知