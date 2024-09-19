お笑いカルテット・ぼる塾のあんり（29歳）が、9月18日に放送されたトーク番組「これ余談なんですけど…」（朝日放送）に出演。ぼる塾で人気No.1の男性芸人について語った。番組は今回、「街ゆく女性に聞いた『セクシーだなぁ』と思う男性芸人ランキング」をもとにトークを展開。番組MCのかまいたち・濱家隆一が「『あの先輩いいよな』みたいな話って、女性芸人集まったらすんの？」とたずねると、この日出演したぼる塾、おだうえ