犬同士が喧嘩する原因や心理 愛犬がほかの犬に飛びついたり噛みつこうとしたりすると、飼い主さんとしてはヒヤッとしますよね。どの犬ともコミュニケーションが上手くいかない、特定の犬と喧嘩になるなど、愛犬の悩みを抱える飼い主さんは少なくはありません。 まずは、犬同士が喧嘩する原因や心理をチェックしましょう。その上で、今後取るべき対応を考えてみてください。 1.縄張りや所有欲によるもの 犬は縄張りや所