ふじみ坂を登り切った所に佇む「コトブキ荘」。ここは、訳ありの人が集まるシェアハウス。お風呂もトイレも共同で、そしてご飯は持ち回り当番制。食が紡ぐ「新しい家族のカタチ」がここに。「戦争めし」「宮沢賢治の食卓」の魚乃目三太の話題作！料理が苦手なはずのホスト・晃一。それなのに、イカをさばく手つきはこなれたもので……。■前の話「一番うまくできた目玉焼きは、お母さんに。」／『コトブキ荘の食卓』 (2) を読む■