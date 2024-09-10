JYPエンターテインメントが、自社になりすましたメッセージへの注意を呼びかけた。本日（10日）、JYPエンターテインメント（以下、JYP）は公式コメントを通じて「最近、JYPエンターテインメントを詐称した虚偽の採用メッセージが継続的に流布されています。改めて注意をお願いいたします」と明かした。JYPは「該当のメッセージは、JYPまたは韓国国内外の採用代理店を詐称し、音楽アルバムの順位上昇、レビュー作成、『いいね！』ボ