日本の伝統文化である盆栽が、世界的にブームになっていますよね。そんな盆栽を気軽に楽しめるアイテムをセリアで発見！ポリプロピレン製で扱いやすく、形状はシンプルな角型の盆栽鉢です。ハードルが高いイメージのある盆栽ですが、コレがあれば、おうちの植物を植え替えるだけで気軽にトライできちゃいます♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：盆栽鉢角型19cm価格：￥110サイズ（約）：縦14×横19×高さ6.8cm販売ショップ