セール期間：8月30日～9月12日23時59分 MSIポータブルゲーミングPC Claw 1TB/Claw-A1M-002JP Amazonは、MSIのポータブルゲーミングPC「Claw A1M」を特別価格で販売する。セール期間は9月12日23時59分まで。 本製品は様々なゲーミングデバイスを手掛けるMSIのポータブルゲーミングPC。自宅ではもちろん、外出先でのPCゲームのプ