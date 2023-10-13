映像の一つには防弾チョッキを着てライフル銃を持ち叫ぶ戦闘員の姿が映っている/Obtained by South First Responders（ＣＮＮ）イスラエル救急当局は１２日、南部のキブツ（農業共同体）クファルアザに対する７日朝の襲撃の様子をとらえた映像を入手したと発表した。映像を収めたカメラは、イスラム組織ハマスや武装組織イスラム聖戦に所属する戦闘員の遺体から見つかった。ＣＮＮは映像の位置情報をもとに、クファルアザで撮影さ